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Amatör Spor Haftası etkinliklerinde Karate turnuvasında madalyalar sahiplerini buldu. Karate İl Temsilciliği tarafından Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapılan turnuvada minik ve yıldızlar kategorilerinde toplam 130 sporcu mücadele etti.

İki gün süren turnuvada birbirinden zorlu maçlar yapıldı. Geleceğin şapyiyonları olmak isteyen minikler birbirleri ile kıyasıya mücadele ettiler. Amatör Spor Haftası Karate Turnuvasında zorlu maçlar sonunda dereceye giren sporcular düzenlenen törenle madalyaları verildi.

Karate İl Temsilcisi Samet Türe Amatör Spor Haftasında düzerledikleri turnuvanın minik sporcuların mac tecrübesini artırmak adına son derece verimli geçtiğini belirterek katılan herkese teşekkür etti.