Arca Çorum FK’da kamp yeri ve tarihleri değişti.

Kırmızı Siyahlı takım üç etaplı sezon başı kampını Bolu yerine Kayseri Erciyes’te yapılacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı siyahlı takım kamp başlangıç tarihi 27 Haziran cuma gününe alındı. Bu tarihte Kayseri Erciyes Das3917 Hotel’de toplanacak olan kırmızı siyahlı takım 7 Temmuz pazartesi gününe kadar hazırlıklarını burda sürdürecek.

On günlük ilk etap kampının ardından kırmızı siyahlı takım 10 Temmuz perşembe günü yine aynı otelde toplanacak ve 20 Temmuz pazar gününü kadar çalışmalarını burda sürdürecek.

Bu ikinci etap kampın ardından da 21-22 Temmuz tarihlerinde izin yapacak olan Çorum fK üçüncü son etap için 23 Temmuz çarşamba günü bu kez Erciyes Megasaray Mount Erciyes Resort Otel’de toplanacak. Çorum FK dokuz gün sürecek bu kamp ile sezon başı hazırlıklarını tamamlayacak lig haftasında tesislerde sezonun ilk maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu ilk etap kampı sonunda teknik heyetin vereceği raporu doğrultusunda kiralık verilecek ve yolların ayrılacağı isimlerin belli olacağını söyledi.

Fettahoğlu ilk etap sürecinde de yeni transferlerin kampa katılacağını söyledi.

Sportif Direktör Fettahoğlu ilk etap kampa alt yapıdan da 2-3 ismin çağrılacağını sözlerine ekledi.