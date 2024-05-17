Çorum’un Alaca İlçesi özel bir şirketin organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek hacı adayları için Şıhlar Camii önünde hacı uğurlama programı düzenlendi.

Program, Şıhlar Camii İmam Hatipleri tarafından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Daha sonra belediye başkanı Şerif Arslan kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Görevli imam hatipler tarafından çeşitli ilahiler söylendi, salavatlar getirildi.

Belediye Başkanı Şerif Arslan, hacı adayları ile teker teker kucaklaşarak çeşitli hediyeler vererek vedalaştı. Yakınları ile de vedalaşan hacı adayları kutsal topraklara doğru yola çıktılar.