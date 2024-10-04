Valiler Kararnamesi ile geçtiğimiz hafta Çorum’a atanan Çorum Valisi Ali Çalgan, ilk iade-i ziyareti Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a yaptı.

Vali Ali Çalgan, Çorum’da göreve başlaması münasebetiyle ilk ziyareti yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Turhan Candan, Alper Zahir, Fatih Özüyağlı ve Ünsal Yeter de hazır bulundu.

Başkan Aşgın, “Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Çorum’un gelişimi ve daha konforlu bir il olması adına ortak akıl ve iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Vali Ali Çalgan ise, “Valilik ve belediye olarak Çorum’a hizmet eden kurumlarız. Bu anlayışla ortak çalışmalar içinde yer alarak şehrimize güzel çalışmalar yapma arzusundayız” ifadelerini kullandı.