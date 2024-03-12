Çorum Belediyesi bu yıl da vatandaşlar için iftar sofrası kurdu.

İftar sofrasında birlik ve beraberlik içerisinde Ramazan ayının ilk iftarı açıldı.

Çorum Belediyesi, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en üst düzeye çıktığı Ramazan ayında, ilk iftar sofrasını vatandaşlara açtı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ramazan ayının ilk iftarında vatandaşlarla birlikte orucunu açtı.

Hayırseverin katkılarıyla, bu yıl sıcak bir ortamda kurulan iftar sofrasında çocuklar da unutulmadı. İftar yemeğinde, çocuklar için çeşitli hediyeler, film gösterileri gibi etkinlikler de yer aldı.

İlahiler ve Kuran’ı Kerim tilavetinin de yer aldığı iftar sofrası Ramazan ayı boyunca devam edecek.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ilk iftar yemeğinde vatandaşlarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Başkan Aşgın, “Onbir ayın sultanı Ramazan’ın bereketini, hemşehrilerimizle birlikte paylaşıyoruz. Kurduğumuz iftar soframızda, hayırsever hemşehrilerimizin de destekleriyle her gün 1.100 kişiye yemek ikramımız Ramazan ayı boyunca devam edecek” dedi.