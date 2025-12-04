Amatör Futbol’da sezonun ilk şampiyonu Vefaspor U 16 takımı oldu. Final grubu beşinci hafta maçında en yakın rakibi Mimar Sinanspor’u son yarım saatte bulduğu gollerle 5-2 yenerek son maçlar öncesinde şampiyonluğu garantiledi.

Grupta oynadığı sekiz maçıda kazanarak final grubuna yükselen Vefaspor takımı final grubunda da ilk dört maçını kazanarak şampiyonluğu büyük oranda garantilemişti.

Dün İtfaiye sahasında en yakın rakibi Mimar Sinanspor ile karşılaştı. Şampiyonluk umutlarını son maça taşımak için kazanmak zorunda olan Mimar Sinan iki kez geriye düştüğü maçta iki kez beraberliği yakaladı. Galibiyet golü arayan Mimar Sinan karşısında Vefaspor son yarım saatte attığı gollerle 13. maçınıda kazanarak son maçlar öncesinde şampiyonluğu garantiledi.