İskilip Meslek Yüksekokulu “İlk ve Acil Yardım Programı” öğrencilerine EKG eğitimi verildi.

Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri alanında istihdam edilen sağlık personeli için kalp grafiği (EKG) okuma becerisi oldukça önemli bir yer tutuyor. Hastanın doğru değerlendirilmesi ve ön tanısının konularak acil tedavisinin başlatılması hayati önem taşıyor. EKG okuma becerisi de bu sürecin yönetiminde kilit rol oynuyor.

Bu nedenle İskilip Devlet Hastanesi Konferans Salonu’nda, Uzman Doktor Ahmet Çağatay Baki tarafından İskilip Meslek Yüksekokulu “İlk ve Acil Yardım Programı” öğrencilerine EKG eğitimi verildi. Eğitimde normal bir EKG görüntüsünün özellikleri ve normalden sapmalar temel düzeyde değerlendirildi. Öğrencilerin katılımı ile interaktif bir şekilde gerçekleşen eğitimde öğretim elemanları ve hastane yöneticileri de yer aldı. Eğitimin sonunda ise Doktor Ahmet Çağatay Baki’ye teşekkür belgesi verildi.



