NAMSAN Gülabibeyspor Sponsorluk İşleri Sorumlusu Elvan Baykal, ligin ilk yarıyı zirvede bitirmek istediklerini söyledi. Ligde şuana kadar yollarına kayıpsız devam ettiklerini ifade etti. Hafta sonu deplasmanda Alaca Belediyespor ile yarıda kalan maçın devamı için sahaya çıkacaklarını ifade eden Baykal, " Ligde şuana kadar oynadığımız maçlarda mağlubiyetimiz bulunmuyor.

Bu bizim için sevindirici olsa da, daha çok önemli maçlar oynayacağız. Şuan önümüzde yarıda kalan Alaca maçımız var. Zorlu geçeceğine inandığımız bu maçı 45 dakika oynayacağız. Bu 45 dakikayı da kayıpsız kapatmak için mücadele edeceğiz. Bu maçtan alacağımız galibiyetle sezonun ilk yarısını lider tamamlayacağız. Ancak bu herşeyin bittiği anlamı taşımıyor.

Ligin ikinci yarıda daha da çetin geçeceğini biliyoruz. Tüm çalışmalarımızı da bu yönde yapıyoruz. Gelinen noktada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bizleri sevenleri mahçup etmemek adına yönetim, teknik heyet ve futbolcularımız sezon sonuna kadar maksimum düzeyde efor sarf edeceğiz. Bunun böyle bilinmesini istiyoruz " diye konuştu.