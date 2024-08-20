Türkiye'nin kanayan yarası haline gelen başıboş sokak köpeği sorunu bir can daha aldı. İstanbul'un Fatih ilçesinde boş arazide sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Kahreden olay sonrası bölgeye giden ekipler, vatandaşı parçalayarak öldüren köpekleri topladı.

SOKAKTA YÜRÜRKEN SALDIRDILAR

Zihinsel engeli Ayhan Özçelik (40), dün Silivrikapı Mahallesi'ndeki akrabalarının yanına gitti. Gece saatlerinde sokakta yürüdüğü sırada köpeklerin saldırısına uğrayan Özçelik, ağır yaralandı.

TEMİZLİK İŞÇİLERİ FARK ETTİ

Sabaha karşı olayın yaşandığı yere çöp toplamak için gelen temizlik işçileri, köpeklerin, yerde yatan bir kişinin başında havladıklarını görmeleri üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Özçelik, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

BOĞAZINI VE YÜZÜNÜ PARÇALAMIŞLAR

Cenazenin, inceleme için götürüldüğü Adli Tıp Kurumu önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ağabeyi Burhan Özçelik, kardeşinin sahipsiz 5-6 köpeğin saldırısına uğradığını dile getirdi. Köpeklerin, kardeşinin boğazını ve yüzünü parçaladığını ifade eden Özçelik, aynı köpeklerin, aynı noktada daha önce de başka akrabalarına saldırdığını öne sürdü.