Çorum Şehit Erol Olcok Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri il merkezinde bulunan camilerde geçtiğimiz Cuma günü hutbe okuyup Cuma namazını kıldırdılar.

Çorum Şehit Erol Olcok Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftasında 16 Mayıs tarihinde Çorum merkez camilerinde Cuma hutbesi okuyup Cuma namazı kıldırdılar.

Meslek Dersleri Öğretmeni Necdet Yavuz'un hazırladığı imam hatipli öğrenciler merkezde bulunan 54 camide minberde hutbe okuyup, mihrapta Cuma namazı kıldırdılar.

Çorum İl Müftülüğü ile koordineli olarak yapılan mesleki çalışmada cami görevlileri de öğrencilere rehberlik ettiler.

Öğrenciler 23 Mayıs Cuma günü de Çorum merkez camilerinde Cuma hutbesi okuyup Cuma namazı kıldıracaklar.