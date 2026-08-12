Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, TBMM Genel Kurulu’nda 468 oyla kabul edilerek yasalaştı.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, TBMM’nin tarihi bir irade ortaya koyduğunu söyledi.

Ortaya konulan geniş mutabakatın, milletin bin yıllık kardeşliğinin, ortak geleceğe duyulan inancın ve güçlü Türkiye idealinin önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayan Milletvekili Kaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Silahların değil, kardeşliğin ve demokrasinin konuştuğu bir Türkiye. Amacımız; terörün ve şiddetin ülkemizin gündeminden tamamen çıkarıldığı, annelerin gözyaşı dökmediği, gençlerimizin geleceğe güvenle baktığı, huzurun ve kardeşliğin ülkemizin her köşesinde hâkim olduğu bir Türkiye’dir.

Botan’dan Zap’a, Dicle’den Fırat’a, Munzur’dan Cudi’ye, Ağrı’dan Anadolu’nun dört bir yanına uzanan ortak vatanımızda; ayrılıklarımızı değil kardeşliğimizi, çatışmayı değil huzuru, korkuyu değil umudu büyütmek istiyoruz.

Bu tarihi adım; yalnızca güvenliğimiz açısından değil, demokrasimizin güçlenmesi, toplumsal bütünlüğümüzün tahkim edilmesi, ekonomimizin büyümesi ve gelecek nesillerimize daha huzurlu bir ülke bırakılması bakımından da büyük önem taşımaktadır.

Bu tarihi sürecin zeminini oluşturan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, tarihi bir kapı aralayan MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye, sürece öncülük eden TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’a; kanunun kabulüne katkı sunan siyasi parti gruplarına ve milletvekillerimize teşekkür ediyoruz.

Türkiye Yüzyılı’nı; terörsüz bir Türkiye, güçlü bir demokrasi, sağlam bir toplumsal birlik ve daha müreffeh yarınlarla taçlandıracağız. Birliğimiz daim, kardeşliğimiz güçlü, geleceğimiz aydınlık olsun.

Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun ülkemize, milletimize ve gelecek nesillerimize hayırlı olsun.”