İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önce diplomasının iptal edilmesi, ardından da gözaltına alınması nedeniyle Çorum’da yine akşam saatlerinde yürüyüş ve basın açıklamalı eylem gerçekleştirildi.

Çorum’da Ekrem İmamoğlu’na destek yürüyüşü iki gündür sürüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanlığı tarafından düzenlenen eyleme CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, partililer ile vatandaşlar katıldı.

Yeşil Fırın önünde toplanan partililer sloganlarla Kadeş Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından bir basın açıklaması yapan CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, gözaltına alınan CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun kendisini Türk milletine emanet ettiğini hatırlatarak, “Emanetin bizde, emanetin yüreğimizde” dedi.

Solmaz, “Ne yaparlarsa yapsınlar Ekrem İmamoğlu bizlerin Cumhurbaşkanı adayıdır, yarınların Cumhurbaşkanıdır” diye konuştu.