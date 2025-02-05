Saadet Partisi Çorum İl Başkan Yardımcısı İbrahim Zorlu, İl Genel Meclisi'nde PKK elebaşı Öcalan için "sayın" ifadesinin kullanılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Ankara'dan estirilmek istenen bu rüzgâra, Çorum'da da kapılmaların olması bizleri ziyadesiyle üzmüştür." dedi.

Saadet Partisi Teşkilatlanmadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı İbrahim Zorlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu görüşleri dile getirdi:

"Çorum İl Genel Meclisi'nde PKK elebaşı Öcalan için 'sayın' ifadesinin kullanılması kahraman ve gazi bir millet olan ve bu uğurda binlerce şehit veren Türk halkı için çok büyük üzüntü verici bir duruma sebep olmuştur. Elbette bu durum, Ankara'dan estirilmek istenen bir rüzgârın esintileridir. Çorum gibi güzide bir ilimizden bu rüzgara kapılmaların olması da bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Biliniyor ki çözüm süreci denilen sözde tuzak da Amerika'nın isteğiyle yapıldığı gibi bugünkü adımlar da yine Amerika'nın, İsrail'le birlikte kotardığı bir oyundur. Ne gariptir ki bu oyunların figüranları da hep aynı çevreler olmaktadır. Daha düne kadar şehit cenazelerini istismar eden, cenazelere katılan kendi dışlarındaki siyasileri halka linç ettirecek kadar gözü dönen çevrelerin bugün barış güvercini rolünü oynamaları manidardır. İmralı canisinden de barış güvercini olmaz. 'Terör bitti, bir avuç kaldılar, onların da ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz' diyenlerin bugün bebek katili bir terörist başından medet ummaları, artık milletimizin gözünü açmalıdır. Bunlardan olsa olsa Amerikan mandası olur. Aziz milletimiz bilmelidir ki hem ekonomik hem şahsiyetli adil bir düzen kurulmadan utancımız eksilmez. Emanet ehline teslim edilene dek, bu milletin yüzü asla gülmeyecektir." (Haber Merkezi)