İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakültesi Kurma ve Koruma Vakfı Başkanlığı (İMVAK) ile Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı arasında işbirliği organize edilen konferanslar devam ediyor. Konferansların bu seferki konuğu Doç. Dr. Yunus Öztürk olacak.

19 Nisan Cuma günü saat 20.00’da İMVAK toplantı salonunda yapılacak olan konferansta Doç. Dr. Yunus Öztürk, “Hz. Muhammed’in Hissi Mucizesi Yok muydu?” konusunda konuşacak.

Konferans hakkında İMVAK Mütevelli Heyeti adına açıklama yapan Emekli Öğretim Görevlisi Ali Ilıca, şunları dile getirdi:

“Kur’an-ı Kerim’in ifadeleri ile Peygamberimiz bizler için güzel bir örnektir. O, kendiliğinden bir şey söylememiş, konuştukları vahye dayanmıştır. O, söylediklerini her zaman günlük hayatına aktarmıştır. İslamın, teori ve pratik olarak yaşanabilir bir din olduğunu göstermiştir. Sıradan bir insanın hayatta karşılaşabileceği her türlü sıkıntıyla karşılaşmış, dünyanın nimetlerinden de imkanlar ölçüsünde yararlanmıştır. Bizlerden farklı olarak ilahi vahye muhatap olmuştur. O’nun öğrettiği inanç esasları ve hayata dair ifadelerini tarihte en fazla sahiplenen millet Türkler olmuştur. Bir zamanlar Türk deyince Müslüman, Müslüman deyince Türkler akla gelir olmuştur. Günümüzde kaybettiğimiz değerleri aramak, sağlam kaynaklardan sağlıklı bilgilere ulaşmak, halkımızın dini konularda alanında uzman akademisyenlerden bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla konferanslar düzenliyoruz. Bu haftaki konferansımızda Peygamberimizin örnekliğini ve ilahi vahiyle nasıl muhatap olduğunu konuşacağız. Bu ilim meclisine halkımızı davet ediyoruz. Adresimiz: Gazi Caddesi, Küçükpark İşhanı, No:42, Kat:3 Çorum.”