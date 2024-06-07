İMVAK ve Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliği ile düzenlenen konferanslar devam ediyor.

Konferansın bu seferki konuğu İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlhami Çıtır olacak.

İMVAK konferans salonunda yapılacak olan program da Dr. İlhami Çıtır, “Ahlaki Yaşamın İmkanına Dair Hayy b. Yakzan ve Robinson Crusoe Arasında Bir Karşılaştırma” konusuna değinecek.

İMVAK Mütevelli Heyeti Üyesi Ali Ilıca yaptığı açıklamada, 7 Haziran Cuma günü saat 21.00’da gerçekleştirilecek olan toplantıya vatandaşları davet ederek, “Dünya genelinde ilk zamanlardan günümüze kadar geçen süre içerisinde bireysel ve toplumsal hayatın şekillenmesinde temel alınan konulardan birisi de ahlaktır. Kişilerin özel yaşantılarında, toplum bireylerinin ortak yaşama kültürüne dair davranışlarında ahlaki değerlere uyum son derece önemlidir. Bu nedenle her toplumda ve her dönemde felsefeciler ve bilge kişiler ahlak konusu bağlamında düşüncelerini ifade etmiş, pek çok kişi de ahlaklı ve erdemli yaşantının yaygınlaşması için gayret göstermiştir. Konferansımızda, Doğu ve Batı toplumsal yapısı dikkate alınarak ahlaki yaşamın imkanı karşılaştırmalı olarak anlatılacaktır. Çorumlu hemşehrilerimizi programa davet ediyoruz” dedi.