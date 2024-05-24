İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakültesi Kurma ve Koruma Vakfı (İMVAK) ile Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı arasında düzenlenen işbirliği protokolü kapsamında konferanslar devam ediyor.

İMVAK’ta bugün yapılacak olan konferansın konuğu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Talha Topaloğlu olacak. Dr. Hüseyin Talha Topaloğlu, konferansta “Deizm Nedir? Ne Değildir” konusuna değinecek.

İMVAK Mütevelli Heyeti adına açıklama yapan Emekli Öğretim Görevlisi Ali Ilıca,

konferansların bu haftaki konuğunun Dr. Hüseyin Taha Topaloğlu olacağını belirterek, “Yetersiz din öğretimi, sağlam akıl ve sahih nakle dayanmayan din anlatımı, rol model kabul edilen kişilerin toplum değerlerini hiçe sayan düşünce ve davranışları, medya ortamında paylaşılan popüler yaşama tarzları gibi etkenler özellikle gençlerimizde kimlik, kişilik ve inanç değerleri açısından savrulmaları beraberinde getirmektedir. Her şeyi sorgulayan gençlerimiz dini konuları da tartıştığı, yorumlar getirdiği için biz onları deizmin tuzağına düşmüş olarak mı görüyoruz yoksa değerlerimizi ve geleneklerimizi yeteri kadar anlatamadığımız için biz mi onları deizmin yıkıcı potasına yönlendiriyoruz? Toplumda ciddi seviyede tartışılan, ebeveyn ve çocukları arasında çatışmalara neden olan, sağlıklı bir toplum açısından içeriği itibariyle yıkıcı etkilere sahip olan ciddi bir konu “deizm” anlatılacaktır. İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü akademisyenlerinden Topaloğlu hocamız “Deizm Nedir? Ne Değildir” konusunda konferans verecektir. Programımız içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın Türkiye 2.si olan Çorum İHL öğrencimiz, Hafız Muhammed Emir Gökmen’den Kur’an-ı Kerim tilaveti dinleyeceğiz. İMVAK konferans salonunda düzenleyeceğimiz etkinliğe halkımızı davet ediyoruz” dedi.