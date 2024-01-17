İnalözü köyü sakinleri Hazine adına kayıtlı bir arazinin satışa çıkartılmasına tepki gösterdi.

Gazetemizi ziyaret eden bir grup İnalözü köyü sakini köylerinde Hazine’ye ait bir arazinin Milli Emlak Müdürlüğü tarafından ihaleyle satışa çıkartıldığını belirterek, bu satıştan köy halkının haberinin olmadığını iddia ettiler.

Gazetemizi ziyaret eden köy sakinleri adına açıklamada bulunan Bekir Şahinbaş,

Milli Emlak Müdürlüğünce merkez İnalözü köyü 198 ada 1 parselde bulunan Hazine adına kayıtlı gayrimenkulün 24.01.2024 günü ihale usulüyle satışına karar verildiğini dile getirerek, “Satışa çıkartılan araziden köy halkının ortak kullandığı köyün tüm arazilerinin sulanması için sulama boruları geçiyor. Ayrıca yol geçit hakkı olarak kullanılıyor ve su arkları da geçiyor. Durumun yeniden incelenip kamu yararı da göz önüne alınarak arazi satışının durdurulmasını istiyoruz. Köy halkı olarak arazinin satış ihalesinden haberimiz yoktu. Yerel gazetelerde satış ile ilgili resmi ilanı görünce haberimiz oldu” ifadelerini kullandı.

Bekir Şahinbaş, satış ihalesinin iptal edilmesi için hem Valiliğe hem de Milli Emlak Müdürlüğüne dilekçe ile başvurduklarını da söyledi.