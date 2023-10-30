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Fahiş fiyat artışı nedeni ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ticaret Bakanı Bolat'ın piyasaya, marketlere ve çeşitli sektörlere yaptıkları çağrılar yanıt buldu. Bu çağrı nedeniyle indirim yapacaklarını açıklayan markalar ve kurumlara her geçen gün yenileri ekleniyor.

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeni ile ortak bir indirim çağrısı yapıldı.

Bu çağrıya indirim yaparak katılanlar olduğu gibi fiyatları sabit bırakarak katılanlar da var.

Cumhuriyetin 100. yılında marketlerden büyük indirim beklendiğinin dile getirilmesi ile birlikte önce zincir marketler bu çağrıya olumlu cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yaptığı "indirim çağrısına" ticaret ve sanayi odalarından perakendecilere, zincir marketlerden farklı sektörlere kadar destek giderek artıyor.

Oda ve borsalardan tam destek

Oda ve borsalar, kampanyaya en yoğun destek veren kesimler arasında yer aldı.

İTO

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, verecekleri desteği şöyle açıkladı:

İstanbul iş dünyamızın en büyük meslek örgütü olan İTO'ya üye tüm üretici ve tüccarımızı, en az yıl sonuna kadar fiyatlarını artırmamaya ve imkanı olanları indirim yapmaya davet ediyorum.

İSO

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, başlatılan kampanyanın enflasyonla mücadele açısından yerinde olduğunu ve İSO olarak sanayicileri imkanları ölçüsünde bu kampanyaya destek vermeye çağırdıklarını kaydetti.

İSTİB

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz da indirim çağrısına destek vererek şu ifadeyi kullandı:

Kâr marjlarımızı gözden geçirmeli, yapılabilecek maksimum indirimi yapmalıyız.

ATO

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, büyüme, yatırımlar, finansman maliyetleri, gelir dağılımı gibi birçok temel makroekonomik değişkeni olumsuz etkileyen enflasyonla mücadelenin bugünün en temel sorunlarından biri olduğunu belirterek, oda üyelerine şöyle seslendi:

Bu süreçte, marketler başta olmak üzere tüm üyelerimizi yapacakları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadeleye destek vermeye davet ediyorum.

ASO

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç da indirim kampanyasına destek verdiklerini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Üyelerimiz bu konuda çok hassas ve özverili bir yaklaşım içindeler. Ülkemizin, milletimizin üstün faydasına gördüğümüz her konuda elimizi taşın altına koyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

DEİK

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, kampanyanın başladığı günlerde yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

Gerek ülkemiz gerekse küresel ekonomik piyasalarda yaşanan gelişmeler doğrultusunda yürütülen enflasyonla mücadele kapsamında iş dünyası olarak, Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Ticaret Bakanı'mızın reel sektöre yönelik indirim çağrısını destekliyoruz.

TİM

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de kampanyayı 115 bin ihracatçıyla gönülden desteklediklerini, ihracatın yanı sıra iç piyasaya da çalışan firmaların yapacakları indirimlerle kampanyaya destek olacaklarını bildirdi.

Zincir marketler

Zincir marketler de indirim kampanyasına destek açıklamalarıyla katıldı. Türkiye'de en fazla şubesi bulunan zincir marketler de yaptıkları açıklamalarla çeşitli ürün kategorilerindeki düzenli indirimlerle enflasyonla mücadelede tüketicinin ve tüm kurumların yanında olmaya devam edeceklerini açıkladı.

Birleşmiş Markalar Derneği

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, 60 bin üye mağazalarından bu kampanyaya katılmalarını istedi.

Tarım Kredi

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), gıdadan temizlik malzemelerine kadar çok sayıda üründe fiyatlarını indirdiğini açıkladı.

Tarım Kredi, marketlerdeki mevcut indirim kampanyalarına ilave olarak 16 Ekim'de başlattığı yeni kampanya kapsamında, süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleri ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirime gittiğini kaydetti.

Ankara PERDER

Ankara Perakendeciler Derneği (Ankara PERDER), fiyat sabitleme yoluna gitti. Dernek Başkanı Ramazan Gülhan, üzerlerine düşen ne varsa yapmaya devam edeceklerini belirterek mevcut kampanyalar dışında, dayanıklı tüketim ürünleri, temizlik ürünleri ve mutfak araç gereçleri gibi ürünlerde yıl sonuna kadar fiyat sabitleme kararı aldıklarını açıkladı.

Gıda Perakendecileri Derneği

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, çağrıya uyduklarını ve uymaya devam edeceklerini bildirdi.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün de yerel zincirlerin, içinde bulunulan ekonomik koşullarda, vatandaşların bütçesini destekleyecek çalışmalara devam edeceklerini söyleyerek kampanyaya destek verdi.

Fiyatlarını yıl sonuna kadar sabitleme kararı alan sektörler

Bazı sektörler fiyatlarını yıl sonuna kadar sabitleme kararı alırken bazıları fiyat indirimleriyle çağrıya yanıt verdi.

Mobilya Dernekleri Federasyonu

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, sektörün çatı kuruluşu olarak yıl sonuna kadar tüm kategorilerde mobilya perakende fiyatlarına zam yapmayacaklarını ifade etti.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl de yeme içme sektörüne yıl sonuna kadar zam yapmama çağrısında bulundu.

Türkiye Otelciler Birliği

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, üyeleriyle Cumhuriyet'in 100. yılında enflasyonla mücadele kapsamında düzenlenen indirim kampanyasını desteklediklerini bildirdi.