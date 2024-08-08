Çorum'da yapımı devam eden eski devlet hastanesi inşaatında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre; eski devlet hastanesi inşaatında çalışan 38 yaşındaki işçi Soner A., hastane önüne yapılan ek binanın inşaatından düşerek ağır yaralandı.
Soner A’nın düştüğünü gören diğer çalışanların ihbarı üzerine inşaat alanına polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edilen Soner A. kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Editör: Çorum Hakimiyet