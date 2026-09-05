Çalıştığı inşaatta dengesini kaybederek aşağı düşen 61 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



Olay, Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi’nde bulunan bir inşaatta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, inşaatta çalışan 61 yaşındaki Süleyman Karakuş, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek inşaatın aşağısına düştü.

Karakuş’un düştüğünü gören diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Karakuş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Süleyman Karakuş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.



Karakuş’un cenazesi, memleketi Acıpayam ilçesine bağlı Yeşilyuva Mahallesi’ne götürüldü.

Burada düzenlenen cenaze töreninin ardından Süleyman Karakuş, mahalle mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.