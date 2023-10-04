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Kısa sürede sevdiği kadına inandı, güvendi ve imam nikahı kıydı. İmam nikahlı aşkıyla 2. baharını yaşayan Baylan genç kadının kendisine "Sen ölürsen çocukların beni atar" sözüyle evinin yarısını onun üzerine vermeye ikna oldu.

Tapu dairelerinde internet üzerinden randevu alındığını belirten Baylan, "Ben interneti çok iyi bilmiyorum. Bu nedenle tapu dairesine internet üzerinden bir emlakçı aracılığıyla randevu aldık. Bir süre sonra evimin yarı tapusunu Züleyha A.'ya vermek için tapu dairesine gitti" dedi.

"MEĞER DOLANDIRILIYORMUŞUM"

Yaşadıklarını acı dolu bir şekilde anlatan Baylan, "Tapu dairesinde devreye emlakçı girdi. Hesapta emlakçının yanlış başvurusu üzerine evin tapusu tamamen kadının üzerine geçti. Tapunun Züleyha A.'nın üzerine tamamen geçtiğini öğrendiğimde itiraz ettim. Ancak evin tapusunu tamamen üstüne alan kadın İstanbul'a gitti. Ardından evimi satmaya kalktı. Satamayınca evi kiraya verdi. Ben ise şok oldum. Oysa ben ona inanmıştım. Kalıcı bir evliliğim olsun istedim. Basiretim bağlanmış. Bana her gün 'Buradan ölüm çıkar, cesedim çıkar ama ben buradan gitmem, ayrılmam' diyordu. Bu laflara kandım. Kandığım gibi meğersem dolandırılıyormuşum. Haberim yokmuş. Ben dolandırıldığımı geç anladım. Polis merkezine gidip şikayetçi oldum. Evimi üzerine alan kadına sesleniyorum. Benim tapumu geri ver, sen yoluna ben yoluma gideyim" ifadelerini kullandı.