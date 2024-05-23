İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan Karadağ uyruklu Sead Dedeic ve Hollanda uyruklu Marciano Eugene Ruimwijk'in İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Fransa tarafından çıkartılan Interpol kırmızı bülteniyle 'uyuşturucu madde ticareti, kaçakçılık ve karapara aklama' suçlarından aranan Karadağ uyruklu Sead Dedeic ve Hollanda tarafından çıkartılan Interpol kırmızı difüzyon mesajıyla 'Hollanda'nın Capelle bölgesinde uyuşturucu madde ticareti ve ateşli silahlar' suçlarından aranan Hollanda uyruklu Marciano Eugene Ruimwijk, İstanbul’da düzenlenen operasyonlarla yakalandı"