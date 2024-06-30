Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın ardından Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde de tespit edilen teröristler için harekete geçildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." Vergi taslağı çalışmasını iş dünyasıyla paylaşacak