Atatürk Havalimanı fuar alanında gerçekleştirilen “Mardin Tanıtım Günleri” etkinliğinde bir iş adamı silahla vuruldu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı’ndaki fuar alanında gerçekleştirilen “Mardin Tanıtım Günleri” programında meydana geldi. İddiaya göre, Mardin Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen “Mardin Tanıtım Günleri” etkinliğinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. O sırada iş adamı Nedim Kaya, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahla vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Kaya ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren şahsın kaçtığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.