Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk milli bankası olan Türkiye İş Bankası 100.yaşını kutluyor.

Türkiye İş Bankası Çorum Şubeleri 100.yıl nedeniyle Atatürk Anıtında tören düzenledi. Tören Atatürk Anıtında çelenk sunulmasının ardından hatıra fotoğrafının çekinilmesi ile sona erdi.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, bankanın 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, 26 Ağustos 1924 tarihinde 2 şube, 37 çalışan ve 1 milyon lira sermaye ile yola çıkan bankanın, bugün 20 bin çalışanı ve 1042 şubesi bulunduğunu, 285 milyar liralık öz kaynak büyüklüğüne ulaştığını söyledi.

11 ülkede 22 yurt dışı şube, 3 banka, 2 temsilcilikle esasında bölgesel bir bankaya dönüşen İş Bankası’nın aktif büyüklük, kredi ve mevduatta özel bankalarda birinci banka konumunu sürdürmesinin, mobil bankacılık uygulaması İşCep’in “dünyanın en iyi mobil bankacılık uygulaması” seçilmesinin 100 yılda bankanın nereden nereye geldiğinin güzel bir göstergesi olduğunu kaydeden Hakan Aran, geçen bir asırda dünyada da Türkiye’de de çok şeyin değiştiğini, dönüştüğünü ifade ederek şunları belirtti:

“Kurulduğumuz günden bu yana bizim için değişmeyen bir şey var ki o da ilk faaliyete başladığımız günkü ana amacımız neyse bugün de aynı amacı taşımak… Ülke ekonomisinin büyümesine ve istihdama, refahın artmasına katkı… İş Bankası 1924'te bunun için vardı, bugün de bunu yapıyor. O gün belki omzunda çok ağır bir yük vardı. Hiç kimse yokken bunu yapıyordu. Bugün yanında diğer bankalarla, kurum ve kuruluşlarla beraber yapıyor. 100 yıl sonra geriye dönüp baktığımızda, İş Bankası’nın hep bir bankanın çok daha ötesinde bir kurum olduğunu, bir taraftan ülke ekonomisine katkı sağlarken diğer taraftan da zor zamanlarda hep dayanışma ruhuyla hareket edip, ülkemizin iyi gününde olduğu gibi kötü gününde de sorumluluk aldığını görüyoruz. İlk milli banka, ilk özel banka, ilk modern banka olarak kurulan İş Bankası’nın, bu özelliklerini harmanladığı hüviyetini 100 yıldır üzerine sürekli bir şeyler koyarak yaşatmasını kıymetli buluyorum.”

İş Bankası 100. yıl anısına tüm personel ve emeklilerine kişiye özel ismi ile kumbara, rozet ve bir maaş kuruluş ikramiyesi verdi.