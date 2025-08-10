Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOBİ tanımındaki net satış hasılatı veya mali bilanço büyüklüğü sınırının 500 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseldiğini duyurdu.

Bakan Kacır sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resim Gazetede yayımlanan Kararla, KOBİ tanımındaki net satış hasılatı veya mali bilanço büyüklüğü sınırı 500 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseldi. KOBİ’lerimizi yatırım, istihdam ve finansman süreçlerinde güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz. İş dünyamıza hayırlı olsun!” ifadelerini kullandı.