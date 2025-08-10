Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile her konuda anlaşma sağladı. Sarı-lacivertli ekip, Benfica ile görüşmelerini sürdürüyor.

BARIŞ ALPER GÖNDERME YAPMIŞTI

Kerem Aktürkoğlu'nun eski takımı Galatasaray'da ise Kerem Aktürkoğlu'na tepkiler sürüyor. Dün oynanan Gaziantep FK-Galatasaray maçında Barış Alper Yılmaz, 'Büyücü' lakaplı Harry Kewell ile özdeşleşen gol sevincini yaparak Kerem Aktürkoğlu'nun 'Harry Potter' sevincine gönderme yapmıştı.

Bugün ise Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nu takipten çıktı. Yaşanan gelişmenin ardından Kerem Aktürkoğlu da eski hocası Okan Buruk'u sosyal medyadan takibi bıraktı.