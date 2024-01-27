Karaman'da hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan otomobil, tavuk satışı yapan bir iş yerinin önündeki tavuk pişirme makinesine çarptı.

Kazada otomobilde bulunan yaşlı bir kadın yaralanırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Ziya Gökalp Mahallesi Şehit Şahin Mavi Caddesi üzerinde bulunan kavşakta yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, A.T. yönetimindeki 34 FYT 043 plakalı Fiat marka hafif ticari araç kavşakta D.T. idaresindeki 06 DN 4654 plakalı Toyota marka otomobile çarptı.

Kazadan sonra kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkarak tavuk satışı yapan iş yerinin tavuk pişirme kabinine çarparak durdu.

O anlar ise kameraya yansıdı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan A.Ç. isimli yaşlı kadın yaralandı.

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin içindeki yaralı yaşlı kadın sağlık ve çevredeki vatandaşların yardımıyla araç içerisinden çıkarılarak ambulansa alındı.

İlk müdahalesi ambulansta yapılan yaşlı kadın daha sonra götürüldüğü Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza sonrası otomobilin kaldırıma çıktığını gördüğünü anlatan iş yeri çalışanı Harun Kula, dükkana vurduktan sonra ters döndüğünü söyledi. Kazayı gören Hasan Şahin ise, “Hafif ticari araç yukarıdan geliyordu. Bayan da otomobille karşıdan geliyordu. Hafif ticari araç vurunca bu bayanın arabasını buraya kadar sürükledi“ diye konuştu.

Kaza sonrası araçlarda ve iş yerinde maddi hasar oluştu.