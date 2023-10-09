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Edirne'de iş yerinden kablo ve demir çalarken suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Karaağaç Mahallesi'ndeki bir iş yerinden hırsızlık yaparken yakalanan Y.U. ve D.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekibi dün devriye sırasında Karaağaç Mahallesi'ndeki iş yerinin penceresinden çıkan 2 şüphelinin ellerindeki çuvallarda elektrik kablosu, su saati ve demir malzemeler olduğunu tespit etmiş, şüpheliler gözaltına alınmıştı.