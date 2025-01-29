Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, geçtiğimiz günlerde annesi vefat eden İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci’ye taziye ziyaretinde bulundu.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, ziyaretinde merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sabır ve başsağlığı diledi.

Belediye Başkanı İsmail Çizikci ise, taziye ziyaretinden duyduğu memnuniyetini dile getirerek, “Bizleri bu acılı günde ziyaret ederek, acılarımızı paylaşan ve taziye ziyaretinde bulunan Taner İsbir’e teşekkür ederim” dedi.