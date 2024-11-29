Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği ‘Dilimizin Zenginlikleri’ yarışmasında birinci olan Zeynep Buse Şerbetçi’yi tebrik ederek hediye verdi.

Başkan İsbir, Karahacip köyü Şehit Erdal Öztaş Ortaokulu 8-A sınıfı öğrencisi Zeynep Buse Şerbetçi‘yi üstün başarısından dolayı tebrik ederek, “Bizde bu başarılı öğrencimizin her zaman ve her daim yanında olacağız. Öğrencimizin hayali olan uçak mühendisliği bölümünü kazanmasını destekleyeceğiz” dedi.