Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği ‘Dilimizin Zenginlikleri’ yarışmasında birinci olan Zeynep Buse Şerbetçi’yi tebrik ederek hediye verdi.
Başkan İsbir, Karahacip köyü Şehit Erdal Öztaş Ortaokulu 8-A sınıfı öğrencisi Zeynep Buse Şerbetçi‘yi üstün başarısından dolayı tebrik ederek, “Bizde bu başarılı öğrencimizin her zaman ve her daim yanında olacağız. Öğrencimizin hayali olan uçak mühendisliği bölümünü kazanmasını destekleyeceğiz” dedi.
Editör: Çorum Hakimiyet