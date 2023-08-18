Çorum Belediyesi’nde geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen toplu sözleşmenin ardından Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde belediye işçileri biraraya geldi.

Mehteran konseri ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, işçilere İskilip Dolması ikram edildi.

Başkan Aşgın, işçilere hitaben yaptığı konuşmada, “İşçimizin, emekçimizin, gayretine şahit olduğumuz çalışma arkadaşlarımızın her zaman yanındayız. Gece-gündüz şehrimize beraber hizmet ettiğimiz kardeşlerimizle dayanışma ve kaynaşma programımızda bir araya geldik. Alın teriniz, emanetimizdir" dedi.

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Başkan Aşgın, program sonunda ise işçilerle birlikte halay çekti.