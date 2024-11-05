İş Güvenliği Uzmanı Şebnem Akman Balta, Çorum'da geçtiğimiz Pazar günü yaşanan doğalgaz faciasının faciasının ardından vatandaşları doğru doğalgaz kullanımı konusunda uyardı.

Balta, havalandırma menfezlerinin asla kapatılmamasını ve düzenli olarak doğalgaz tesisatı bakımının yapılması gerektiğini belirterek "Farkındalık çok önemli çünkü doğalgaz sinsi bir tehlike" dedi.

Çorum'da 5 katlı binada önceki gün meydana gelen olayda, 65 yaşındaki Osman Keyinci hayatını kaybetmiş, 33 vatandaşımız da yaralanmıştı.

Yaşanan facia sonrası, uzmanı vatandaşları doğru doğalgaz kullanımı konusunda uyardı.

Doğal gaz patlamalarının nedenini ve alınması gereken önlemleri değerlendiren İş Güvenliği Uzmanı Şebnem Akman Balta, "Evleri havalandırmak gerekli. Doğalgaz patlamaları kapalı ve hava almayan alanlarda olur. Farkındalık da çok önemli çünkü doğalgaz sinsi bir tehlike" dedi.

"KIŞA GİRERKEN DÜZENLİ OLARAK BAKIM YAPTIRIN"

Doğalgaz patlamalarının genellikle havadaki gazın yoğun bir şekilde sıkışmasından kaynaklı meydana geldiğini aktaran Balta, "Kış da geldi artık ve evlerde bu tehlikeye dikkat edilmeli. Geçen sene de Ankara'da meydana gelen doğalgaz patlamasında 4 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Daha dikkatli olunması gerekir. Tesisatların kontrolünü düzenli olarak yaptırmalıyız. Gaz kaçağının kontrolü için çok basit yöntemler de var. Sabunlu suyla ellerimizi ovuşturup set üstü ocakların borusuna doğru tuttuğumuzda kabarcıklanma varsa evde hiç durmamamız gerekir. Alınacak önlemleri bilmemiz lazım. Kışa girerken düzenli olarak bakım yaptırmalılar. Düzenli kontroller yapılmadığı zaman tehlikeli durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Özellikle iş yerlerinde de kontrol ettirmek gerekir." ifadelerini kullandı.

"EVİNİZİ HAVALANDIRIN"

Balta, "Günümüzde hepimizin evinde doğalgaz var ve hepimiz bir tehlikedeyiz aslında. Vatandaşlar özellikle kış aylarında eve soğuk girmesin diye hava sirkülasyonunu sağlayan bu menfezleri kapatıyor. Bu da doğal gaz patlamalarına davetiye çıkarıyor. Menfezlerin asla kapanmaması lazım. Bakım ve onarımdan kaçınmamak gerekir. Vatandaşlarımız evde çürük sarımsak kokusu veya çürük yumurta kokusu hissettiklerinde elektrik düğmelerine dokunmadan hemen evden çıkmaları gerekir. Asla elektrik düğmelerine dokunmamalılar, açık olan hiçbir şeyi kapatmayacaklar, kapalı olan hiçbir şeyi açmayacaklar, çakmak ve kibrit kullanmayacaklar ve fişe takılı bir cihazı çıkarmayacaklar aynı şekilde takılı olmayan cihazı da fişe takmayacaklar. Hemen 187'yi arayarak ve ana vananın kapatılarak evden çıkılması lazım. Evleri havalandırmak gerekli. Doğalgaz patlamaları kapalı ve hava almayan alanlarda olur. Farkındalık çok önemli çünkü doğalgaz sinsi bir şekilde tehlike getiriyor" şeklinde konuştu.