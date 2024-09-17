Türk Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın, okullara personel alımında kullanılacak İşgücü Uyum Programı hakkında eleştirilerde bulunarak, programın yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Yaklaşık 18 milyon öğrencinin okullarıyla buluştuğunu hatırlatan Selim Aydın, çok ciddi bir yardımcı hizmetli ve yardımcı personel eksikliğinin olduğunu ifade etti.

Okulların temizlik sorununun çözülmesi gerektiğinin altını çizen Aydın, aksi taktirde çok daha büyük hijyen sorunları ile karşı karşıya kalınacağını savundu.

Aydın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “MEB, Türkiye İş Kurumu ile yaptığı protokole binaen İşgücü uyum Programı (İUP) kapsamında, 120.000 kontenjanla yarı zamanlı personel istihdamı sağlayacağını duyurmuştu. Çerçeveye göre, bu kapsamda çalışacak personel ilk ay haftada 5 gün, takip eden aylarda da 3 gün çalışacaklar. Ve sözkonusu personele aylık ortalama 8 bin TL ödeme yapılacak. MEB, bu garabet durumu bir an önce yeniden düzenlemelidir.

Çünkü, haftada üç gün çalıştıracağınız personelin yapacağı işlerin geri kalanını diğer iki gününde kim yapacak? Öğretmen ve öğrencilerimiz, eğitim öğretim faaliyetlerine ara verecek ve imece usulüyle mi okullarımızın işlerine soyunacaklar? Asgari ücretin yarısı bile etmeyen, aylık 8.000 TL’ye çalışacak personeli nereden bulacaksınız? Hadi buldunuz diyelim, bu ayıbı ülkemize nasıl yakıştırıyorsunuz?

8.000 TL’nin üzerinde eksik kalan meblağ okul aile birliği hesaplarından karşılanır şeklinde gayri resmi telkin ve talimatlarla yönlendirdiğiniz okul yöneticilerinin “veliden para topladığı” için tepesine çökmeyecek misiniz? Eğitim hizmeti yönetici, öğretmen, memur ve yardımcı personelle birlikte yürütülen bir faaliyettir. Okullarımızı her gün öğretime hazırlayan, çocuklarımızın hijyenik ve güvenli bir ortamda eğitim almasını sağlayan yardımcı hizmetli ve okul öncesi sınıflarımız için olmazsa olmaz ihtiyaç olan yardımcı personel eksiği ivedilikle giderilmelidir.

MEB, Hükümet nezdinde ısrarlı girişimleriyle, tüm okullarımızda yardımcı hizmetli ve yardımcı personel tahsisini sağlayacak yeterli kadro kontenjanını almalıdır. Okul yöneticilerimizi “vazifelerinin gereğini yerine getiremeyen” pozisyonuna düşürerek, veli ve öğrencilerimizle karşı karşıya bırakmaya kimsenin hakkı yoktur. Bu problemin vebali de çözme sorumluluğu da Bakanlığındır.

Şimdiye kadar programa ilimizde yaklaşık 1900 civarında başvuru olmuştur. Noter huzurunda ilimizde 770 asil kura çekilmiştir. Bunların da % 40’ı görevi kabul etmiştir. Bu rakamlar da ciddi bir sorundur. Kısmi süreli bir çalışmayla, çok az bir ücretle sosyal güvencesiz bu çalışma biçimi patlamıştır. İvedilikle okullarımızın temizlik sorunu çözülmelidir. Aksi takdirde çok daha büyük hijyen sorunları ile karşı karşıya kalacağız.”