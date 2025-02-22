Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş, Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Mehmet Kılıç ve Destek Hizmetleri Başkanı Hasan Kasım ile birlikte İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında hastalar, hasta yakınları, doktorlar ve hastane personeliyle bir araya gelen Prof. Dr. Zehir, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarını takdir ettiğini belirterek tüm personele teşekkürlerini iletti.

Ziyaretin ardından hastane yönetimiyle geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi.

Görüşmede, hastanenin mevcut durumu değerlendirildi, devam eden projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Prof. Dr. Sinan Zehir, halkın sağlık hizmetlerine daha kolay erişebilmesi ve hastane hizmetlerinin daha da iyileştirilmesi için çalışmaların süreceğini vurguladı.