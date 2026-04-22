Alaca’da Judo Kuşak Sınavı heyecanı yaşandı. Alaca Belediyespor bünyesinde çalışmalarını antrenör Celalettin Kıyışkan yönetiminde sürdüren ve bir çok başarılı sporcu yetiştiren kulüpte kuşak sınavı hafta sonunda yapıldı.

İlçe Spor Salonunda düzenlenen kuşak terfi sınavına Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkavan ile birlikte Kuşak Sınavı komisyonu üyeleri Hüseyin Üstündağ, Hakan Taştan, Celalettin Kıyışkan ve Savaş Taştan ile birlikte kulüpte judo çalışmalarına katılan 70 sporcu ve velileri büyük ilgi gösterdiler.

Judo branşında çalışma yapan 70 minik sporcu bir üst kuşağa geçmek için komisyon huzurunda hünerlerini sergilediler.

Yapılan sınav sonunda başarılı olan 70 sporcu bir üst kuşağa yükseldi. Kuşa sınavı sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkovan komisyon üyesi olarak görev yapan Hüseyin Üstündağ, Hakan Taştan, Celalettin Kıyışkan ve Savaş Taştan ‘a plaket verdi ve kuşak sınavında başarılı olan sporcuları tebrik etti ve başarıların artarak devam etmesini diledi.

Yelkovan Belediye olarak ilçede çocukların ve gençlerin spor yapmaları için ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.