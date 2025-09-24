Çorum’un İskilip ilçesinde Ahilik Haftası kutlamaları başladı.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Ahilik Haftası" kutlama programı mehteran takımı eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile başladı.

Program Mehteran Takımı gösterileri, Kur'an'ı Kerim Tilaveti, Ahilik Duasının yapılması, protokol konuşmaları, plaket takdimleri, Şed Kuşanma Töreni ile devam etti.

Programda Ahilik kültürünün köklü geçmişine ve esnaf teşkilatlarının toplumsal yapının gelişimindeki önemine vurgu yapıldı.

İskilip Kaymakamlığı ve İskilip Belediyesi işbirliğinde, kamu kurumları ve esnaf odalarının katkılarıyla düzenlenen "Ahilik Haftası" kutlama programı kapsamında ilçede faaliyet gösteren semerci, bıçakcı esnafları, mesleki ve teknik liseler, Halk Eğitim Merkezi ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından üretilen ürünlerin sergilendiği stantlar açıldı.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ve protokol üyeleri açılan stantları gezerek bilgi aldı.

Programda yaptığı konuşmasında el sanatlarının önemine değinen Kaymakam Polat, programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ahilik Haftası etkinliğine Kaymakam Ramazan Polat, İskilip Belediye Başkan V. Mehmet Hazır, Çorum Ticaret İl Müdürü Tülay Şahin, Çorum Esnaf Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, daire amirleri, esnaf odaları başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti ilçe temsilcileri, muhtarlar, esnaflar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.