Çorum Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası’na kayıtlı temizlik firmaları 2026 yılı fiyat tarifesini belirledi.

Belirlenen fiyatlara göre; haftada 2 temizlik hizmeti 510 TL, haftada 1 temizlik hizmeti ise 375 TL oldu.

Temizlik firması sahipleri, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) binasında bir araya geldi.

Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Aşkın Çağlayan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen yemekli toplantıya, oda yöneticileri, firma sahipleri ve personel katıldı.

Fiyat tarifesinin yeniden belirlendiği toplantısında Oda Başkanı Aşkın Çağlayan, firma sahiplerinin istek ve taleplerini dinledi.

Çağlayan, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan toplantıda, temizlik firmalarının her zaman yanlarında ve destekçisi olduğunu vurguladı.

Oda Başkanı Aşkın Çağlayan, ayrıca oda üyelerinin istedikleri zaman sekreterlikten bilançoları görüp, aidatların nerelerde kullanıldığını görebileceklerini söyledi.

Kayıt dışı çalışmaların 2026 Ocak ayı itibariyle biteceğini belirten Çağlayan, “Vergisiz, kayıt dışı, kaçak çalışma olmayacak. Sistem artık değişti, rahat çalışamayacak vergisiz çalışan kişiler. Yasa değişiyor artık” dedi.

“Denetleme, belediye zabıta ekipleri tarafından yapılacak” diyen Çağlayan, vergi levhasız çalışanlara ve bu kişilerle çalışan bina sakinlerine 2026 Ocak ayı itibariyle büyük bir ceza uygulamasına geçileceğinin altını çizdi.

Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Aşkın Çağlayan, temizlik firmalarına ithafen “Çorum’un size ihtiyacı var” dedi.

Oda başkanı olarak her zaman firma sahiplerinin yanında olduğunu, insan olarak birbirlerine ihtiyaçlarını olduğunu vurgulayan Çağlayan, “Sizler olmasanız binalar pis kalır. Çorum halkının sizlere, bizim de Çorum halkına ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.