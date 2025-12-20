Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Atatürk Anadolu Lisesinde düzenlenen Kariyer Günlerine konuk oldu.
Programa İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Şube Müdürü Müslim Kılıç, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Buluşmada Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kendi eğitim ve meslek hayatından örnekler paylaşarak öğrencilere tecrübelerini aktardı.
Kariyer planlaması, hedef belirleme ve gençlerin geleceğe hazırlanması konularında önemli tavsiyelerde bulunan Başkan Aşgın, öğrencilerin sorularını da cevapladı.
Muhabir: Çorum Hakimiyet