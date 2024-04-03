31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimlerinden başarı ile çıkarak İskilip Belediye Başkanı seçilen İsmail Çizikci, mazbatasını alarak göreve başladı.

Çizikci, ilk olarak İskilip Adalet Saray’ında düzenlenen tören ile İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hâkim Büşra Nur Karacaoğlu’ndan mazbatasını teslim aldı.

Geçmiş dönem Belediye Başkanlarından Orhan Öztürk, Numan Sezer, Recep Çatma, İlçe teşkilat yöneticileri ve çok sayıda vatandaş ile birlikte İskilip Belediyesi’ne geldi.

Belediye binası önünde düzenlenen tören ve okunan dualar eşliğinde Belediye Başkanlığı makamına geçen İsmail Çizikci, görevine başlarken, yeni dönemin İskilip için hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.