İskilip ilçesinde trafikte acil durum araçlarının geçişini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesi kapsamında tatbikat yapıldı.

İskilip Toplum Sağlığı Merkezince, İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ve 112 Acil Servis ekiplerinin iş birliğiyle düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği Çorum -Kastamonu kara yolunda trafik yoğunluğu oluşturuldu.

Burada ekipler tarafından sürücülerden, yoğun trafik durumunda ambulansların geçebilmesi için araçların yolun her iki kıyısına yaklaştırılması istendi.

Etkinlikte sürücülerin hem sağ hem de sol şeritteki araçlarıyla kenara çekilerek orta şeridi ambulansların geçişi için nasıl boş bırakmaları gerektiği anlatıldı.