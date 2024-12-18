Çorum 'un İskilip ilçesinde Gençlik Merkezince "Merkezimiz Her Yerde Projesi" kapsamında etkinlik düzenlendi.

İskilip Gençlik Merkezi görevlileri ve İskilipli Atıf Hoca Kız Yurdu'ndan gönüllü öğrenciler, proje kapsamında Aşağıörenseki Köyü İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Ziyarette gönüllü İskilipli Atıf Hoca Kız Yurdu gönüllülerince örülen atkı ve tokalar ile İskilip Genç Kızılay gönüllülerinin tasarladığı kumbaralar öğrencilere hediye edildi.

Program kapsamında, geleneksek okçuluk, dart, kort tenisi, geleneksel çocuk oyunları, koordinasyon parkuru, boks, yüz boyama ve duvar boyama etkinlikleri gerçekleştirildi.