İskilip’te ticaret ve üretim altyapısının geliştirilmesi amacıyla planlanan Yeni Sanayi Dükkânları ve Tahıl Pazarı projelerine ilişkin çalışmalar sürüyor.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, S.S. İskilip Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi bünyesinde yürütülen projeler kapsamında sanayi ve tahıl pazarı esnafıyla bir araya geldi.

Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Duran Bıyık, İskilip Halkbank Müdürü Kemal Acılıoğlu, İskilip Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İsmet Uslu ile sanayi ve tahıl pazarı esnafının katıldığı toplantıda, projelerin mevcut durumu ve uygulama sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda, sanayi ve ticaret alanlarının geliştirilmesi, esnafın faaliyet göstereceği alanların ihtiyaçlara uygun şekilde düzenlenmesi ve projelerin hayata geçirilmesi sürecinde esnafın görüşlerinin alınması konuları ele alındı.

Belediye Başkanı İsmail Çizikci, toplantıda yaptığı değerlendirmede, Yeni Sanayi Dükkânları ve Tahıl Pazarı projelerinin ilçenin ticaret ve üretim altyapısına yönelik çalışmalar kapsamında planlandığını belirtti.

Çizikci, projelerin uygulama sürecinde esnafın talep ve önerilerinin dikkate alınacağını, çalışmaların ilgili kurumlar ve esnaf temsilcileriyle istişare içerisinde sürdürüleceğini ifade etti.