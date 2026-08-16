İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti.

Uludere Mahallesi’ndeki merkezde eğitim alan öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Polat, öğrencilerle sohbet ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökoğlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Seydi Tabur, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Ök, Ebussuud Efendi İlkokulu Müdürü Durmuş Akbulut ve Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Uğur Delice de hazır bulundu.