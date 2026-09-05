Avukat Burçin Solmaz Polat, Çorum Barosu Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

3-4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek genel kurulu öncesi adaylığını açıklayan Avukat Burçin Solmaz Polat, neden aday olduğunu şöyle açıkladı:

"Mesleki sorunların çözümünü ön plana alan, meslek onurunu ve itibarını koruyan, deneyimli, dinamik, çalışkan bir kadro ile sorunları ve çözümlerini belirleyerek yola çıktık.

Çorum Barosunu yönetmeye hazırız. Tüm meslektaşlarımızın desteğini bekliyoruz."

Öte yandan, Çorum Barosu Başkan Yardımcısı Tuğrul Damar ile Avukat Fatih Yıldırım da baro başkanlığı için çalışmalarını sürdürüyor.