İskilip Belediyesi tarafından çocukların yaz tatilini verimli değerlendirmeleri amacıyla düzenlenen yaz okulu programları devam ediyor. Spor ve eğitim alanında sürdürülen çalışmalar kapsamında bu yaz döneminde toplam 635 çocuk çeşitli branşlarda eğitim görüyor.

İskilip Belediye Spor Kulübü bünyesinde gerçekleştirilen yaz spor okullarında 7-16 yaş aralığındaki 565 çocuk; yüzme, cimnastik, futbol, güreş, muay thai, voleybol, bocce ve geleneksel okçuluk branşlarında eğitim alıyor.

Hamiyet Atasoy Kültür ve Sanat Evi'nde ise 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda öğrenim gören 70 öğrenciye matematik ve tarih dersleri veriliyor.

İskilip Belediyesi tarafından yürütülen spor ve eğitim faaliyetleri kapsamında yaz döneminde toplam 635 çocuğa yönelik programlar uygulanıyor. Yaz okulu faaliyetlerinin planlanan takvim doğrultusunda devam edeceği bildirildi.