Çorum 'un İskilip ilçesinde yaşlı, engelli ya da ağır kronik rahatsızlığı nedeniyle öz bakımını yapamayanlara Vefa Projesi kapsamında evde bakım hizmeti verildiği bildirildi.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, yaptığı yazılı açıklamada, proje kapsamında ilçedeki yaşlı ve engellilerin zaruri ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti.

Projenin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yürütüldüğünü aktaran Polat, şunları kaydetti:

"Vefa Projesi ile ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve kendi öz bakımını yerine getiremeyen yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunanları yalnız bırakmıyoruz. Proje kapsamında ilçemizdeki 60 yaş üstü kişilerin yaşadığı haneler ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu olan kişilerin bulunduğu evlerde ihtiyaç sahibi yaşlı, bakıma muhtaç, günlük işlerini kendi başlarına idame ettiremeyen vatandaşlarımızın ev temizliği, kişisel bakımları, yemek yapımı gibi ihtiyaçları karşılanmaktadır. İlçemizde, proje kapsamında mahalle ve köylerde bakım hizmeti sunan 14 personel 2 araçla ayda iki defa 202 hanede yaşayan yaşlı, engelli, bakıma muhtaç 317 vatandaşın evini temizleyip, bakımlarını yapmaktadır. Evlerinden alınan vatandaşlarımız hastane ve sağlık ocağına götürülmekte, günlük ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda yardımcı olunmakta, ihtiyaçları karşılanan vatandaşlar tekrar evlerine bırakılmaktadır. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerimize daha titiz, daha şefkatli ve daha ilgili olacak şekilde devam edeceğiz."