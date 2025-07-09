İskilip’te Yaz Spor Okulları düzenlenen törenle açıldı.

İskilip Belediyesi, Kaymakamlık ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Yaz Spor okulları İskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesindeki halı sahada açılış törenine Kaymakam Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferhat Arıcı ile antrenörler ve sporcular katıldılar.

Açılış töreni saygı durumu ve istiklal marşının ardından yapılan konuşmalar ile devam etti. Belediye Başkanı İsmail Çizikci yaptığı konuşmada yaz spor okullarının çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine önemli katkı sağlayacağına inandığını belirterek’Yaz Spor okullarında futbol, güreş, cimnastik ve muay thai branşlarında çalışma yapılacak.

Alanında uzman antrenörler eşliğinde, çocuklarımızın hem yeteneklerini keşfetmeleri hem de takım ruhunu kazanmaları hedefleniyor. Bu anlamlı sürece destek veren başta Kaymakamımız Ramazan Polat’a, özveriyle emek veren antrenörlerimize ve güvenle çocuklarını bize emanet eden tüm velilerimize teşekkür ediyor; tüm çocuklarımıza başarılarla dolu, sağlıklı ve huzurlu bir yaz diliyorum’ dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri yaz spor okulu çalışmalarına katılan çocuklarla sohbet etti onlarda oyun oynadılar ve taleplerini dinlediler.