Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü (SYDV) ile Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında “İŞKUR Hizmetlerinin Sunumuna İlişkin İşbirliği Protokolü” imzalandı.

Çorum Valiliğinin himayesinde hayata geçirilecek olan projenin protokolü, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Zekeriya Doğan ve Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Levent Tuzcu tarafından imzalandı.

İmzalanan protokol kapsamında, Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde kurulacak İŞKUR Hizmet Noktasında, sosyal yardım alan vatandaşlara iş ve meslek danışmanlığı hizmeti verilecek, sosyal yardım alan vatandaşlardan çalışabilecek durumda olan ve iş arayanlara uygun işlere yönlendirme yapılacak, işverenlere ise eleman temini gibi konularda destek sağlanacak.

Vakıf bünyesinde görev yapacak iş ve meslek danışmanlarının işe yönlendirdiği kişilerden işe başlayanlara vakıf tarafından işe yönlendirme yardımı, belli bir süre istihdamda kalmalarında ise işe başlama yardımı yapılacak.

Protokol sayesinde sosyal yardım alan vatandaşların iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden daha kolay ve hızlı yararlanabileceklerini, iş arama becerileri eğitimleri, iş kulübü eğitimleri ile İŞKUR’un sunmuş olduğu kurs ve programlardan da faydalanabileceklerini belirten Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, protokolün işsizlikle mücadelede etkin bir işbirliği oluşturacağını ve işgücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun işgücünün karşılanmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Vali Dağlı, protokolün hayırlı olmasını dileyerek, İŞKUR Hizmet Noktasının sosyal yardım alan vatandaşların istihdam edilebilirliğini artırmak, işgücü piyasasına katılımlarını sağlamak ve refah düzeylerini yükseltmek için önemli bir adım olduğunu belirtti.