Mesleki ve teknik eğitim alanında daha etkili, verimli ve sağlıklı uygulamaların geliştirilmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında hayata geçirilen proje kapsamında Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Öğrenci ve Mezunlarına Verilen Devlet Destekleri ile Teşvikler ile ilgili işbirliği protokolü imzalandı.

İşbirliği protokolü hakkında bilgi veren Çorum Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Levent Tuzcu, özellikle mesleki ve teknik eğitimi, el birliğiyle çok daha yüksek standartlara taşımak gerektiğini belirterek, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunlarına sağlanan teşvikler ve öğrencilere yönelik devlet katkılarına ilişkin şu bilgileri verdi:

“İmzalanan iş birliği sayesinde mesleki ve teknik eğitim alanında daha etkili, verimli ve sağlıklı uygulamalar geliştirilecektir. Bu kapsamda kurulan çalışma komisyonu tarafından ilk etapta yedi meslek alanı belirlenmiş olup bunlar; Elektrik-elektronik teknolojisi, makine ve tasarım teknolojisi, metal teknolojisi, mobilya ve iç mekân tasarımı, motorlu araçlar teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme ve gemi yapımı alanlarıdır. Bu alanlarda eşleştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Meslek liselerini tamamlayan ve işbaşı eğitim programına katılan gençlere asgari ücretten yüzde 30 daha fazla tutarda cep harçlığı verilecektir. Meslek lisesi mezunları, eğer mezun oldukları alanda işbaşı eğitim programına katılım sağlarlarsa, alacakları cep harçlığının günlük tutarı, 654 liradan, 850 liraya yükseltilmiştir. “Bu uygulama ile, mezunlarımızın kendi alanlarında iş hayatına katılmaları ve daha kolay iş bulabilmeleri noktasında önemli bir destek olacaktır.” (Haber Merkezi)